Рогозин назвал полет на Марс абсурдом

В последний день работы Петербургского международного экономического форума обсудили полет человека на Марс. По этому поводу высказался глава роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он считает скорый полет человека на эту планету абсурдом.

“Увлекают их [обывателей] рассказами о том, что скоро человечество полетит на Марс. Но люди технически посвященные понимают, что это абсолютный абсурд”, - отметил глава Роскосмоса.

При этом Рогозин добавил, что лететь можно, но только в пусковое окно, которое открывается раз в два года. А предыдущие анонсы специалист назвал удачным маркетинговым ходом и не более.