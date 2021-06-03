Тучков буян может стать полноценной достопримечательностью Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор государственной компании Дом РФ Виталий Мутко встретились во время проведения ПМЭФ и обсудили вопрос по поводу строительства арта-парка Тучков буян. Глава города отметил, что арт-парк станет полноценной достопримечательностью города на Неве.

«Петербургу, как и всем современным мегаполисам, нужны парки, общественные пространства. В новых, строящихся районах это проще регулировать, а исторический центр требует особого подхода», — заявил градоначальник.

Беглов также отметил, что новая достопримечательность подчеркнет линию Стрелки Васильевского острова, а также Дворцовой набережной и Петропавловской крепости. Также глава Северной столицы подчеркнул, что Тучков буян войдет в туристический маршрут региона.