У Исаакиевского собора задержали кавказцев во время проведения свадьбы

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что около Исаакиевского собора полицейские задержали 20 участников свадьбы. Молодые люди в возрасте от 21 до 26 лет мешали проезду автомобилей, жгли файеры, а также нарушали общественный порядок.

«Полицейскими у Исаакиевского собора были задержаны 20 человек в возрасте от 21 до 26 лет. Практически все из них - уроженцы закавказских государств. Как оказалось, таким образом, молодые люди отмечали свадьбу», — заявили в ведомстве.

В главке отметили, что задержанных привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, составлено более 20 протоколов за разные нарушения ПДД.