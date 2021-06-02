Насильниками студента из Германии оказались сантехники

В Петербурге удалось найти одного из насильников студента, изнасилованного в квартире на Галерной улице. Найденным по горячим следам преступником оказался 30-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу и области.

Инцидент произошел 31 мая, в понедельник. Студент вызвал сантехников, так как у него засорилась канализация. Однако у общественности начали возникать вопросы те факты, что студент из Германии вызывал мастеров в мессенджере, а также, что вызвал их в ночное время. Кроме того, на теле пострадавшего нет следов сопротивления, а в квартире найдены сексуальные игрушки характерные для однополых пар.

На данный момент подозреваемый задержан полицией. Вопрос об избрании меры пресечения еще решается.