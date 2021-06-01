Андрея Мухина, обвиняемого в мошенничестве с налогами, отпустили под подписку

В Петербурге вынесли решение по делу Андрея Мухина, подозреваемого в мошенничестве в сфере налоговых платежей. Во вторник, 1 июня, в Октябрьском районном суде постановили отпустить обвиняемого под подписку о невыезде. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 29 мая в городе задержали Александра Кудаева. Согласно решению суда, его арест продлится до 30 июня. Вместе с заместителем главы Межрайонной налоговой инспекции задержали и Андрея Мухина.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о задержании Андрея Пивоварова, которого 1 июня арестовали на борту самолета.