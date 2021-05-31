Суд обязал застройщика выплатить петербурженке около 1,3 млн рублей

По решению приставов Фрунзенского района строительная компания будет обязана заплатить петербурженке около 1,3 млн рублей. Женщина внесла предварительный платеж в размере 800 тысяч рублей, но через некоторое время передумала и попросила вернуть деньги.

Обе стороны заключили договор купли-продажи квартиры в строящемся доме. Однако после девушка отказалась покупать жилье и расторгла договор. В связи с этим женщина попросила вернуть затраченные деньги. Компания сообщила, что готова вернуть средства в течение 30 дней, но деньги петербурженка так и не получила.

В связи с этим женщина обратилось с иском в суд на строительную компанию. В итоге, суд принял решение о возвращении денежных средств бывшей клиентке, а также оплатить судебные издержки и штраф. Однако даже после решения суда застройщик так и не вернул деньги.

В итоге средства были списаны с одного из счетов компании.