Петербуржцы получат в июле перерасчет за майские квитанции по капремонту

Виктор Борщев, глава Жилищного комитета Санкт-Петербурга, сообщил, что уже в июле жители Северной столицы получат перерасчет за ошибочные накопления по капитальному ремонту в квитанциях «Петроэлектросбыта». Об этом сообщил «МК в Питере».

Накануне в Петербурге состоялось очередное совещание жилкома, где участники определили дату возвращения денежных средств переплаченных жильцами за капитальный ремонт. Сообщается, что перевод денег петербуржцам должен произойти уже в июле 2021 года, когда закончится перерасчет в Фонде капитального ремонта.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру, петербуржцы в последнее время стали замечать странные начисления в квитанциях за капитальный ремонт. С этим вопросам они обратились в жилком, где сообщили, что произошла ошибка в начислениях.