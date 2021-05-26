Граждан, паркующих свои автомобили у мусорных контейнеров, будут штрафовать

Проект закона, который предусматривает введение административного наказания для автомобилистов, парующихся на проходе к мусорным контейнерам, был принят во втором чтении петербургским Законодательным собранием 26 мая.

Гражданам, оставляющим свои автомобили у мусорных баков, может грозить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Сумма штрафа для должностных лиц составит от 5 до 40 тысяч рублей. Дороже всего парковка у мусорного бака обойдется юридическим лицам – сумма штрафа, согласно предложению, варьируется от 150 до 500 тысяч рублей.

С данной инициативой выступили депутаты «Единой России» Денис Четырбок и Алексей Цивилев.