В Петербурге за парковку у мусорки оштрафуют на 3 тысячи

В Законодательном Собрании депутаты приняли законопроект о штрафовании за парковки автомобилей, мешающих пройти или подъехать к контейнерным площадкам, зданиям и пешеходным дорожкам. Об этом сообщает Денис Четырбок, депутат ЗакСа.

Законопроект приняли в окончательном, третьем чтении, в среду, 2 июня. Согласно нововведениям, штраф для водителей составит от трех до пяти тысяч рублей. При этом должностным лицам придется заплатить от 5 до 40 тысяч, а организации обязаны будут выплатить от 100 тысяч рублей до 500 тысяч.

«Ранее по просьбам жителей городской парламент уже запретил парковать автомобили на территории зеленых насаждений, а также на территориях детских и спортивных площадок», – сообщил Денис Четырбок.