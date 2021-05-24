Прокуратура Петербурга требует запретить новую рекламу от Dolce & Gabbana

В суд Петербурга поступило исковое заявление от прокуратуры, требующее запретить еще одно рекламное видео в Instagram модного бренда Dolce & Gabbana. Об этом сообщается в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Видео по ссылке <…> [на официальном аккаунте бренда в Instagram] истец также просит признать запрещенным к распространению», - отмечают в ведомстве.

При этом в самой компании указано, что рекламное видео создано для поддержки сексуальных меньшинств. На данный момент иск рассматривается до 7 июня. Однако уже ясно, что в иске есть нарушения, по которым суд не сможет его рассмотреть и одобрить.