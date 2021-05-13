Сертификаты в детские лагеря теперь доступны по записи

В Петербурге появилась возможность электронной записи в ЦОО «Молодежный», в которой выдают сертификаты с частичной или полной оплатой отдыха в детском оздоровительном лагере. Об этом сообщает пресс-служба петербургского комитета по образованию.

Так, электронная предварительная запись в центре на Зверинской улице станет доступна с 14 мая. По живой очереди прием больше вестись не будет. Причиной изменений стали очереди, которые образуются уже несколько дней.

Напомним, с 11 мая в Петербурге появилась возможность записать детей в лагеря третьей и четвертой смены.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что родители встали в очередь в четверг за 1,5 часа до открытия.