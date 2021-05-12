В ГКУ "Управления заказчика" сменился директор

В подведомственном Смольному ГКУ «Управление заказчика» сменился глава: пост директора занял Сергей Виноградов, ранее бывший первым заместителем гендиректора ООО «Интер РАО – Центр управления закупками». До Виноградова пост директора занимал Юрий Панкстьянов, назначенный на должность в августе прошлого года.

Сообщается, что Виноградов приступил к обязанностям сегодня, 12 мая. «Управления заказчика» выполняет функции заказчика, касающиеся строительства, проектирования и реконструкции инженерно-энергетических объектов.