Петербуржцы выстроились в огромные очереди около музеев, несмотря на плохую погоду

В Санкт-Петербурге последнее время наблюдается настоящая северная погода — сильный ветер, дождь, мокрый снег и не особо теплая погода в +3 градуса. Даже такая погода не помешала жителям Северной столицы образовать огромные очереди около музеев Петербурга.

Сообщается, что большое скопление посетителей наблюдалось около касс Кунсткамеры, корпуса Бенуа и Зоологического музея. Большинство людей пришли с детьми.

Также отметим, что застои около касс возникли из-за действующих коронавирусных ограничений в городе на Неве. В связи с этим внутрь пускают лишь маленькими группами по несколько человек.