Председатель СПЧ предложил жалующихся на обнаженные скульптуры направлять к психиатру

Жалобу на обнаженные скульптуры Эрмитажа прокомментировали в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Так, председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил подобных жалующихся отправлять к доктору-психиатру.

«Надо к доктору сразу такие жалобы переправлять, к доктору-психиатру», - сказал Фадеев.

Напомним, женщина написала жалобное письмо по поводу отрицательного влияние обнаженных тел у скульптур в Эрмитаже. Музею предстоит подготовить официальный ответ, согласно закону.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о жалобе на Эрмитаж, что не добавили сахар в бесплатный чай, который раздавали людям в очереди в холодную погоду.