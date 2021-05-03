Шоу дронов оставило негативные впечатления у петербуржцев

В воскресенье, 2 мая, сотрудники правоохранительных органов и ОМОНа готовились к предстоящему беспределу болельщиков на футбольном матче «Зенит» – «Локомотив». Однако появилась проблема, которую силовики не ожидали. Шоу дронов, которое должно было проводится над Невой, спровоцировало большой коллапс в центре города.

Во время мероприятия с помощью дронов петербуржцам было показано большое количество достопримечательностей Северной столицы: Медный всадник, Дворцовый мост, Лахта-центр и другие. Однако само представление началось 22:19 и продлилось всего 15 минут, хотя изначально предполагалось, что шоу начнется в 22:30 и будет идти полчаса. Зрители были в замешательстве, но все же проводили дроны аплодисментами и двинулись обратно.

В результате, около станции метро «Адмиралтейская» образовалась большая толпа, которая забила от края до края Кирпичный переулок. Дети оказались зажатые между людьми и пакали, а взрослые шли и возмущались. Также в этой толпе оказались и болельщики «Зенита», скандировавшие кричалки.

Стоявшие рядом Росгвардейцы помогали родителям с детьми и пускали в метро через двери, работающие на выход. Инцидент удалось решить без особых последствий.