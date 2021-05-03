  • 3 Май 2021
USD 01.05.2021 74.8451 +0.4628
USD ММВБ 00:05 74.3267  
EUR 01.05.2021 90.5850 +0.4337
EUR ММВБ 00:05 90.0521  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Шоу дронов оставило негативные впечатления у петербуржцев

Автор:


© Фото: baltphoto.ru

Темы дня

Помимо того, что мероприятие началось не по времени, возвращавшись с шоу около метро «Адмиралтейская» образовалась огромнейшая очередь и столпотворение.

В воскресенье, 2 мая, сотрудники правоохранительных органов и ОМОНа готовились к предстоящему беспределу болельщиков на футбольном матче «Зенит» – «Локомотив». Однако появилась проблема, которую силовики не ожидали. Шоу дронов, которое должно было проводится над Невой, спровоцировало большой коллапс в центре города.

Во время мероприятия с помощью дронов петербуржцам было показано большое количество достопримечательностей Северной столицы: Медный всадник, Дворцовый мост, Лахта-центр и другие. Однако само представление началось 22:19 и продлилось всего 15 минут, хотя изначально предполагалось, что шоу начнется в 22:30 и будет идти полчаса. Зрители были в замешательстве, но все же проводили дроны аплодисментами и двинулись обратно.

В результате, около станции метро «Адмиралтейская» образовалась большая толпа, которая забила от края до края Кирпичный переулок. Дети оказались зажатые между людьми и пакали, а взрослые шли и возмущались. Также в этой толпе оказались и болельщики «Зенита», скандировавшие кричалки.

Стоявшие рядом Росгвардейцы помогали родителям с детьми и пускали в метро через двери, работающие на выход. Инцидент удалось решить без особых последствий.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.04.21
    Экологичная упаковка
    21.04.21
    Опрос: 93% мужчин считают женское фото с котом привлекательным
    19.04.21
    igooods вошел в число победителей Top 100 Party 2021
    12.04.21
    В «Невской усадьбе» открыто бронирование таунхаусов
    06.04.21
    Эскроу-счета: покупка жилья в новостройках СПб по новым правилам
    25.03.21
    Самостоятельный ремонт стиральной машины, как альтернатива недешевым и не всегда качественным услугам мастеров по объявлениям
    22.03.21
    Идет прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Конкурса «Экспортёр года»
    22.03.21
    Сайт знакомств Мамба и сервис помощи бездомным котам приглашают на акцию

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram