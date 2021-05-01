В садах и парках Петербурга расцвели форзиции

В Петербурге расцвели первые городские кустарники. Цветы форзиции расцвели золотисто-желтым цветом. Цветки похожи на колокольчики и будут радовать петербуржцев и гостей города ярким цветом ближайшие 20-25 дней. Об этом сообщают в Комитете по благоустройству Петербурга.

«В этом году в Санкт-Петербурге был достаточно прохладный апрель, и не все куртины форзиции смогли полностью набрать цвет. Как только в городе потеплеет, цветущие кустарники украсят многие парки и сады Петербурга», – сообщили в ведомстве.

Форзиции цветут в парке Декабристов, в Приморском парке Победы, а также в парке «Тихий отдых» и парке 300-летия Санкт-Петербурга. Кроме того, увидеть цветы можно в Южно-Приморском, Малоохтинском,Полюстровском, Удельном и Муринском парках.