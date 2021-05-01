В Петербурге заметили дефицит официантов

В Петербурге прошла конференция «Кадровый голод в ресторанах: дефицит качественного персонала», в ходе которое петербургские предприятия общественного питания заметили острую нехватку технических специалистов.

Проблема стала наиболее заметнее во время подготовки города к ЕВРО-2020 и ПМЭФ. Дело в том, что во время пандемии официанты и другие специалисты вынуждены были уволиться, либо уйти в сервисы доставки продуктов. Кроме того, официанты не спешат возвращаться на работу, так как по-прежнему сохраняется вероятность введения новых ограничений для кафе и ресторанов.

На данный момент в городе рост активности соискателей составляет всего 16%.