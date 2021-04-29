Петербургский архитектор предложил отделиться от Балтийского моря

В Петербурге архитектор обеспокоился поднимающимся уровнем воды в Мировом океане и предложил отрезать город от Балтийского моря. Кроме того, он предложил убрать устье Невы в тоннель. Об этом сообщает вице-президент Союза архитекторов Петербурга Святослав Гайкович.

По мнению заслуженного архитектора РФ, уровень Мирового океана постоянно поднимается и создает угрозу Северной столицы. Специалист предложил решение надвигающейся проблемы в установке защитного комплекса. Такое сооружение сможет защитить нагонную волну, идущую со стороны Балтики.

Кроме того, специалист предлагает создать наглухо закрытую дамбу и убрать сток Невы по подземному руслу за комплекс дамбы «Невский польдер». По мнению Гайковича, если не решить эту проблему в ближайшее время, то Петербург затопит через 100 лет.