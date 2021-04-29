В Петербурге Роспотребнадзор отказал в создании дежурных групп на майские праздники

Детские сады Петербурга продолжат работу на майских праздниках. Соответствующее решение приняли в региональном отделении Роспотребнадзора. Об этом сообщают родители маленьких петербуржцев в социальных сетях.

Так, в Калининском и Петроградском районах появилась рассылка в родительских чатах о режиме работы садиков на майские праздники. Родителям сообщают, что садики продолжат работу в обычном режиме и закрываться с 4 по 7 мая не планируют.

Решение оставить садики открытыми приняла Наталия Башкетова, главный санитарный врач Петербурга.

«Там, где родителям, которые продолжают работать в нерабочие дни, будет необходимо оставить детей, сады будут работать», — отметили в Роспотребнадзоре.