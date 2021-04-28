Корабль противоминной обороны «Петр Ильичев» спустили на воду

В Петербурге на воду спустили корабль противоминной обороны "Петр Ильичев". Корабль проекта 12700 спустили был спущен на Средне-Невском судостроительном заводе. Об этом сообщает Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ РФ.

«Корабли этого проекта уже хорошо показали себя в море, они хорошо управляются, обладают большой живучестью. Серия будет продолжаться... Надеюсь, что корабли будут сдаваться вовремя, с высоким качеством», — отметил Евменов.

Известно, что аналогов в мире у этого корабля нет и при строительстве использовали передовые технологии. Также корабль удалось сдать в срок, несмотря на коронавирус. В связи с этим флаг на корабле поднимут уже в 2021 году, что раньше намеченного срока.