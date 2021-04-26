Отряд «Лиза Алерт» нашел потерявшегося 13-летнего подростка

В Петербурге нашли подростка, пропавшего тремя сутками ранее. Ребенок вышел из дома вечером 23 апреля, однако до вечера 26 апреля обратно не возвращался. 13-летний подросток был найден поисковым отрядом «Лиза Алерт». Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте».

«Найден благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции. Жив! Благодарим всех за помощь!» - говорится в сообщении.

Напомним, подросток пропал три дня назад, и родители мальчика обратились в полицию. Мама даже выдвинула предположение, что пропавший мог заняться попрошайничеством на улицах города или в транспорте.