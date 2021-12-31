Мертвого подростка нашли в Красногвардейском районе

В четверг, 30 декабря, в полицию обратилась женщина, проживающая на проспекте Косыгина. Она сообщила полицейским что в её парадной лежит без сознания молодой человек.

В полиции выяснили, что молодой подросток ранее пропал в Колпино. Там он состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних и уходил из дома не первый раз. В том числе, в социальных сетях до сих пор сохранились старые объявления отряда «Лиза Алерт» о его поисках. В 2019 году он сбежал даже из лагеря в Краснодарском крае.

Тело направили в морг, где судмедэкспертам предстоит выяснить причины смерти подростка.