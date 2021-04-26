В парке Сахарова заложили аллею в память ликвидаторов ЧАЭС

В день 35-летия с момента аварии на Чернобыльской АЭС в Петербурге заложили камень в основании аллеи, посвященной ликвидаторам катастрофы. Аллея расположилась в Калининском районе Петербурга в парке академика Сахарова. Об этом сообщает Олег Эргашев, вице-губернатор города.

Кроме того, у аллеи установлен монумент в память о жертвах в Хиросиме и Нагасаки, где прошли атомные бомбардировки. Монумент называется «Колокол мира».

«Катастрофические последствия техногенной аварии затронули судьбы миллионов людей. Масштабы трагедии велики, но они могли бы стать неизмеримо большими, если бы не мужество и героизм сотен тысяч участников ликвидации чернобыльской катастрофы», - добавил вице-губернатор.