Водитель попытался спасти выбежавшего на дорогу КАД лисёнка

Владельцы автомобилей обнаружили маленького лисёнка на КАД за 2-2,5 км до съезда на Софийскую улицу. Зверёк был сбит машиной, но он остался жив.

Об инциденте стало известно сегодня утром в воскресенье, 25 апреля. Видеозапись с места события очевидцы выложили в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах можно увидеть, что водитель сделал остановку и попытался спасти маленького лисёнка, который выбежал на дорогу КАД, однако детёныша сбила движущийся в левом ряду автомобиль. Однако лисёнок остался жив. Мужчине удалось поймать его в тряпочку и отнести в сторону обочины. В комментариях сообщества под записью с видеокамеры пользователи подчеркнули, что неравнодушный водитель рисковал жизнью ради спасения животного.