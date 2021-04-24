В Центральном районе 8 тысяч петербуржцев собрались на субботнике

В Центральном районе Петербурга на общегородской субботник вышло около 8 тысяч человек. Жители города приводят в порядок дворы, парки и скверы. Об этом сообщает администрация района.

Общегородской субботник проходит во всех районах города 24 апреля. В Центральном районе активно очищают от мусора Некрасовский и Таврический сады и высаживают кусты спиреи, сирени и форзиции. Помимо сотрудников садово-паркового хозяйства в работах принял участие и губернатор города Александр Беглов.

«Такой хороший праздник, хорошее настроение, несмотря на погоду. Люди трудятся, благоустраивают свой любимый город», - отмечают в ведомстве.