В Петербурге открылся Пансион воспитанниц Следственного Комитета и Культурного центра

В Петербурге состоялась церемония открытия Пансиона воспитанниц Следственного Комитета и Культурного центра СК РФ. Пансион появился в Графском переулке. Открытие состоялось в пятницу, 23 апреля. Об этом сообщает telegram-канал Смольного «Пул 78».

На церемонии открытия присутствовал глава СК России Александр Бастрыкин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Для пансиона город выделил историческое здание в центре Северной столицы.

Примечательно, что пансион для благородных девиц появился в Петербурге лишь спустя 300 лет после соответствующего указа Екатерины.