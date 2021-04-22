Врач, подозреваемый в убийстве жены, забирает признания обратно

В деле об убийстве женщины десятилетней давности появились новые подробности. Врач-нефролог, ранее признавшийся в содеянном, отозвал свои показания. Об этом сообщает адвокат подозреваемого, Александр Почуев.

Речь идет об Александре Земченкове, главное нефрологе города, работавшего завотделением Мариинской больницы. Земченков утверждает, что он оговорил себя, когда дал признательные показания. Напомним, он признался в совершении преступления по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Адковат подозреваемого ссылается на тяжелое психологическое состояние Земченкова во время дачи показаний.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил об отклонении просьбы защиты врача на изменение меры пресечения.