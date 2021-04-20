В Петербурге не будут запускать летом ночные автобусы, дублирующие линии метро

В пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» сообщили, что летом 2021 года в Санкт-Петербурге не будут пускать ночные автобусы, которые дублируют линии метро. В Смольном сообщили, что такое решение принято на основании пандемии коронавирусной инфекции, а также маленького потока туристов в город.

«Движение ночных автобусов в Петербурге этим летом не запланировано. Предполагаю, что это связано с продолжающимися коронавирусными ограничениями», — сообщил начальник отдела информирования пассажиров СПб ГКУ «Организатор перевозок» Роман Агапитов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в начале апреля «Пассажиравтотранс» собирается увеличить количество автобусов, курсирующих по Северной столице, на 23 единицы.