Шествие «Бессмертного полка» зарегистрируют на 1 млн петербуржцев

В Петербурге планируют подать заявку на шествие «Бессмертного полка России» на количество 1 млн человек. Соответствующее заявление сделали в штабе движения.

Так, руководитель регионального отделения Андрей Краснобаев отмечает, что при регистрации будут учитывать данные шествия за 2019 года.

Кроме того, Краснобаев выразил готовность провести шествие в онлайн-формате в случае, если ситуация с заболеваемостью вирусом COVID-19 ухудшится в Петербурге.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о намерениях провести шествия «Бессмертного полка» 9 мая в 15 часов.