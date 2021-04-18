Сотрудники «КСП Красносельского района» снова просят помощи у журналистов

Коллектив "Комбината социального питания Красносельского района" опубликовали второе открытое письмо в социальной сети «ВКонтакте». Таким образом, они рассказали о немотивированном давлении со стороны Роспотребнадзора на рабочие процессы комбината.



Как сообщает интернет-газета «NEVA.TODAY», комбинат проверялся надзорным ведомством более 100 раз с сентября 2020 года. Кроме того, в апреле 2021 года происходили массовые проверки в блоках школ Адмиралтейского района и на производстве по улице Партизана Германа. Во время многочисленных проверок персонал находился в постоянном стрессе, из-за чего могли быть допущены ошибки в маркировке. Одного из сотрудников во время одной из проверок даже госпитализировали с повышенным артериальным давлением.



В конце письма коллектив «КСП» приглашает журналистов на пресс-конференцию 19 апреля.