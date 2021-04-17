У украинского консула обнаружили доход в 4 млн рублей

Появились подробности о происшествии с консулом Украины. Специалисты проверили его декларацию о доходах и выявили большие цифры.

Так, в декларации о доходах Александр Сосонюк указал зарплату в 453 тысячи рублей. Кроме того, в качестве компенсационных выплат указана сума в 3,7 млн рублей. За период 2020 года консул указал, что владеет квартирой в Киеве, а также другой квартирой в Ровно совместно со своей супругой. Известно, что в России дипломат жил в арендованном жилье.