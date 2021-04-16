Чиновники рекомендовали жителям Купчино занятся благоустройством других "зеленых зон"

Чиновники отреагировали на возмущения жителей Купчино по поводу застройки сквера на улице Дундича. Как сообщают в пресс-службе администрации Фрунзенского района, гражданам рекомендовали заинтересоваться другими «зелеными зонами».

Чиновники сообщили о еще восьми неблагоустроенных местах, которые могли бы привлечь внимание петербуржцев. В пресс-службе администрации района отметили, что непрезентабельный вид связан с сезоном – скверы закрывают на просушку. Если граждане заинтересуются благоустройством других скверов и обратятся в муниципальные образования, ситуация станет лучше.