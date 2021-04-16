Объем закупок надувных пенисов мэрией Москвы увеличился в 10 раз с 2019 года

Как сообщает Москва.ру, по данным госзакупок, потребность столичной мэрии в надувных протезах пенисов возросла в 10 раз с 2019 года. В столице увеличивается число граждан, которые страдают эректильной дисфункцией.

Протезы закупает московский Депздрав, при этом с каждым годом объемы закупок растут. Впервые проблемой москвичей, судя по данным госзакупок, департамент озаботился в мае 2019 года. Ведомством было опубликовано 3 тендера на поставку трех протезов, стоимость которых составила 389 500 рублей, 428 450 рублей и 471 295 рублей. Средства на протезы были выделены из бюджета города.

В 2020 году было заказано в 10 раз больше протезов – около 30 единиц. Подведомственным Депздраву ГКУ «Агентством по закупкам» было опубликовано 3 тендера по 3 314 150 рублей. При этом средства на протезы были выделены уже из федерального бюджета.

В документации портала госзакупок не содержится информация о целях использования надувных протезов пенисов. Данные их открытых источников свидетельствуют о том, что протезы предназначены для пациентов, страдающих эректильной дисфункцией – они устанавливаются хирургическим путем внутри пениса и обеспечивают возникновение эрекции.