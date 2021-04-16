  • 16 Апрель 2021
USD 17.04.2021 75.5535 -1.4273
USD ММВБ 15:21 75.8551  
EUR 17.04.2021 90.4602 -1.7705
EUR ММВБ 15:21 90.9101  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Компании «Энергоконтроль» и «РКС Энерго» обсудили проблемные вопросы, связанные с электроэнергией

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Заседание проходило онлайн в формате круглого стола, на котором обсуждались вопросы модернизации сетей, механизмы снижения технологических потерь, борьбу с хищением электроэнергии, характеристики приборов учета нового поколения.

Между энергокомпаниями «Снижение технологических потерь при передаче электроэнергии. Механизмы. Законодательство» 15 апреля состоялась онлайн-конференция в формате круглого стола. Организовало конференцию АБН (Агентство Бизнес Новостей). 

Ольга Федорова, заместитель генерального директора по работе на рынке электрической энергии ООО «Энергоконтроль», Александр Редькин, главный инженер ООО «РКС Энерго» и Евгений Гельгорн директор по реализации услуг транспорта электроэнергии АО «ЛОЭСК» на заседании обсуждали вопросы модернизации сетей, механизмы снижения технологических потерь, борьбу с хищением электроэнергии, характеристики приборов учета нового поколения.

Главной темой дискуссии стала Минимизация уровня потерь электроэнергии при модернизации как самих сетей, так и систем учета электроэнергии. Считается, что потеря электроэнергии — это неизбежный процесс для любой электросетевой организации.

«Уровень технологических потерь для распределительной сетевой компании, такого как ЛОЭСК, составляет порядка 10-11%», — заявил Гельгорн.

Также основной проблемой у компаний назвали коммерческие потери.

«Это не относится к технологии, это незаконное использование электрической энергии, потребление помимо приборов учета, несанкционированное подключение и целый спектр различных видов хищений, недоучета», — сообщил главный инженер «РКС Энерго».

Кроме того, в настоящий момент, ведется работа по выявлению источников коммерческих потерь. Главным инструментом по борьбе с такими потерями назвали ФЗ №522, в соответствии с которым обязанность за установку приборов учета и дальнейшего их обслуживания будет возлагаться на сетевые компании и Гарантирующих поставщиков.

Согласно этому закону, Гельгорн пояснил зоны ответственности сетевой компании. К ним относятся все потребители, которые присоединены к сетевой компании, а зона ответственности поставщиков — это оснащение приборами учета потребителей в многоквартирных домах. Благодаря этому, получится бороться с коммерческими потерями из-за того, что устанавливаемые приборы учета будут относиться к интеллектуальным ПУ.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.04.21
    В «Невской усадьбе» открыто бронирование таунхаусов
    06.04.21
    Эскроу-счета: покупка жилья в новостройках СПб по новым правилам
    25.03.21
    Самостоятельный ремонт стиральной машины, как альтернатива недешевым и не всегда качественным услугам мастеров по объявлениям
    22.03.21
    Идет прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Конкурса «Экспортёр года»
    22.03.21
    Сайт знакомств Мамба и сервис помощи бездомным котам приглашают на акцию
    17.03.21
    Как достигать целей? Рассказывает доктор психологических наук Карина Вейнгард
    09.03.21
    Почему стоит использовать светодиодные экраны в качестве наружной рекламы?
    05.03.21
    Умные часы: из модной новинки в инструмент повседневной жизни

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram