Компании «Энергоконтроль» и «РКС Энерго» обсудили проблемные вопросы, связанные с электроэнергией

Между энергокомпаниями «Снижение технологических потерь при передаче электроэнергии. Механизмы. Законодательство» 15 апреля состоялась онлайн-конференция в формате круглого стола. Организовало конференцию АБН (Агентство Бизнес Новостей).

Ольга Федорова, заместитель генерального директора по работе на рынке электрической энергии ООО «Энергоконтроль», Александр Редькин, главный инженер ООО «РКС Энерго» и Евгений Гельгорн директор по реализации услуг транспорта электроэнергии АО «ЛОЭСК» на заседании обсуждали вопросы модернизации сетей, механизмы снижения технологических потерь, борьбу с хищением электроэнергии, характеристики приборов учета нового поколения.

Главной темой дискуссии стала Минимизация уровня потерь электроэнергии при модернизации как самих сетей, так и систем учета электроэнергии. Считается, что потеря электроэнергии — это неизбежный процесс для любой электросетевой организации.

«Уровень технологических потерь для распределительной сетевой компании, такого как ЛОЭСК, составляет порядка 10-11%», — заявил Гельгорн.

Также основной проблемой у компаний назвали коммерческие потери.

«Это не относится к технологии, это незаконное использование электрической энергии, потребление помимо приборов учета, несанкционированное подключение и целый спектр различных видов хищений, недоучета», — сообщил главный инженер «РКС Энерго».

Кроме того, в настоящий момент, ведется работа по выявлению источников коммерческих потерь. Главным инструментом по борьбе с такими потерями назвали ФЗ №522, в соответствии с которым обязанность за установку приборов учета и дальнейшего их обслуживания будет возлагаться на сетевые компании и Гарантирующих поставщиков.

Согласно этому закону, Гельгорн пояснил зоны ответственности сетевой компании. К ним относятся все потребители, которые присоединены к сетевой компании, а зона ответственности поставщиков — это оснащение приборами учета потребителей в многоквартирных домах. Благодаря этому, получится бороться с коммерческими потерями из-за того, что устанавливаемые приборы учета будут относиться к интеллектуальным ПУ.