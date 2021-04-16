Бизнесмен Олег Бойко приобрел петербургский банк «Сиаб»

Олег Бойко, бизнесмен и председатель совета директоров инвестиционного холдинга Finstar Financial Group приобрел 99,56% петербургского банка «Сиаб» (бренд — SIAB). Сообщается, что документы подписаны 14 апреля. Однако сумма сделки не разглашается.

Согласно данным ЦБ, Эдуард Таубин контролировал 70,66% банка, Андрей Алексеев — 9,88%, Дмитрий Кузьминов и Галина Ванчикова — по 8,72%. На 1 марта 2021 года капитал банка «Сиаб» составляет 792 млн рублей.

В холдинге уточнили, что при помощи банка они смогут развить четыре сегмента бизнеса: маркетплейс с акцентом на молодежь без кредитной истории; платформу, на которой инвесторы смогут вкладывать деньги в портфели кредитов, а также кредитование физических лиц и компаний малого и среднего бизнеса.

По словам Бойко, Finstar планирует в ближайшие три года инвестировать около $50 млн в развитие платежных систем, обработки данных, а также кредитных рисков и онлайн-маркетинга.