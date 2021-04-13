Здание "Мьюзик-Холла" в Петербурге ждет реставрация

В результате госэкспертизы проект реконструкции и модернизации здания театра «Мьюзик-Холл» был одобрен.

Здание будет отремонтировано и перестроено. Средства на работы будут выделены из бюджета города. Здание пересадят на заниженные фундаменты с целью увеличения высоты подвального этажа, в котором планируется размещать техническое и сценическое оборудование. Кроме того, будет проведена реконструкция помещения для зрителей. Исторический уровень перекрытий будет снижен для того, чтобы предоставить гражданам с ограниченными физическими способностями безбарьерный доступ.

В здании театра появится дополнительные санитарные узлы, душевые и помещения для поведения досуга актеров и сотрудников театра.