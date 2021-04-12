В Пушкинском районе появились три билборда на границе с Пулковским

В микрорайоне Пулковское местные жители решили обратить внимание губернатора Петербурга на проблему отсутствия школ в микрорайоне. Для этого горожане установили три ярко-красных билдборда с надписями, обращенными к Александру Беглову. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «Шумные Шушары» жители обсуждают отсутствие школ в микрорайоне. Идею с билбордами активисты взяли из оскароносного фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

На трех билбордах разместили надписи: «В Пулковском нет школы», «До сих пор никто не уволен?» и «Как же так, губернатор Беглов?».