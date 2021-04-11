Маленькие петербуржцы нарисовали большую открытку для космонавтов на МКС

В Петербурге дети нарисовали большую открытку для космонавтов, находящихся на Международной космической станции. Организатором акции стала художница Валерия Лошак. Холст находится в петербургском планетарии. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

С помощью акции жители Петербурга смогли поздравить космонавтов с 60-летним юбилеем первого полета человека в космос. Размер открытки составил полтора на два метра.

«Я благодарна всем, кто сегодня присоединился к созданию нашей космической открытки-картины. Жаль, конечно, что нельзя оригинал отправить на МКС. Однако, мы сделаем уменьшенную копию, которую и передадим космонавтам», — отметила Валерия.

Оригинал открытки останется в планетарии.