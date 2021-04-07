На 71-м году скончался Иван Арцишевский

В Петербурге скончался бывший начальник Управления государственного протокола Смольного Иван Арцишевский. Автор программ на петербургском «Эхе» умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает журналист Валерий Нечай в социальной сети Twitter.

«Скончался представитель Объединения членов рода Романовых, автор программ на петербургском «Эхе» Иван Арцишевский. Прощайте, Иван Сергеевич. Мне Вас будет не хватать», — отметил журналист.

Известно, что в память об Иване в течение недели на «Эхо Москвы в Петербурге» повторят программы Арцишевского.