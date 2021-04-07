В Петергофе 22 мая состоится фестиваль фонтанов

Под Петербургом состоится ежегодный весенний фестиваль фонтанов. Мероприятие в музее-заповеднике «Петергоф» запланировано на 22 мая. Праздник будет посвящен 300-летнему юбилею фонтанной системы Петергофа. Об этом сообщает пресс-служба ГМЗ.

Все желающие смогут посетить фестиваль по обычным билетам в Нижний парк. При этом количество посетителей ограничивать не планируют.

Напомним, подготовка к сезону фонтанов длится с 24 марта. Начать штатную проверку работоспособности фонтанной системы позволила плюсовая температура в конце марта.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о тестировании фонтана «Самсон».