ГАТИ начали проверять состояние крыш с помощью дронов

В Петербурге государственная административно-техническая инспекция внедрила квадрокоптеры в систему проверки состояния крыш и фасадов нежилых домов. Дроны стали помощниками для ГАТИ с понедельника, 5 апреля. Об этом сообщает начальник службы Олег Зотов.

«Использование дронов помогает нам фиксировать нарушения, незаметные при визуальном осмотре», - сообщает руководитель ГАТИ.

К тому же, дроны позволят обнаружить те нарушения, которые незаметны при обычном визуальном осмотре.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о начавшемся с 1 апреля месячнике по уборке городских территорий.