В Петербурге начали работу призывные пункты

В Петербурге стартовала призывная весенне-летняя компания. Призыв граждан на военную службу начался 1 апреля по всем городам России. По планам Армии России за призыв на службу должно попасть 2 651 человек.

Известно, что все призывные пункты были заранее обработаны с учетом противоэпидемиологических норм. При входе будущим солдатам измерили температуру и обеспечили перчатками и масками. При этом сообщается, что в случае положительного теста на «ковид» призывника отправляют на карантин.

Напомним, это уже третий призыв, проходящий в Петербурге в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.