Из-за сноса цеха в «Севкабеле» кошки срочно ищут новое жилье

В Петербурге бывшие сотрудники завода «Севкабель» переживают за судьбу кошек, проживавших на территории завода долгое время. В ближайшее время цеха предприятия подготовят к сносу и кошкам будет негде жить. Об этом сообщается в официальной группе завода в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент около 11 кошек и котов ожидают новое жилье. При этом отмечается, что животные не домашние, но привыкли к компании людей. Их поддерживали и подкармливали работники заведения.

Кроме того, бывшие сотрудники переживают за животных, так как при сносе цехов их может завалить обломками здания.