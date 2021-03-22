Весенний призыв в Петербурге протестируют на наличие вируса COVID-19

В Петербурге весной призовут на военную службу около 3 тысяч молодых человек. Более половины призывников будут отправлены на службу в режимные части. Об этом сообщает Сергей Качковский, заместитель председателя призывной комиссии по Петербургу.

Известно, что среди призывников 500 человек имеют высшее образование. При призыве обязательно каждый человек пройдет тестирование на наличие коронавиурсной инфекции.

«До получения результатов теста на COVID-19 допуск их на территорию сборного пункта будет запрещен», — уточняют в ведомстве.

В осеннем призыве призвали на службу 6 тысяч человек, при обследованных 19 тысячах.