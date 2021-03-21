Безработным петербуржцам предлагают пройти бесплатное обучение в Президентской академии

Для безработных петербуржцев и жителей других регионов в России запустили федеральный проект «Содействие занятости» при Президентской академии. В течение 2021 года обучение смогут пройти 56 тысяч россиян.

Как сообщает пресс-служба Смольного, программы обучения помогут при дальнейшем трудоустройстве граждан. Так, обучение пройдут матери, находящиеся в декретном отпуске, а также многодетные родители и граждане предпенсионного возраста.

«В ходе учёбы слушатели программ получат бесценный практический опыт, а также все необходимые знания и навыки для успешного развития в профессии», – отметил директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.