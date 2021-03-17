РПЦ сняла все вопросы о передаче «Исаакиевского собора» в свое ведение

Между представителями Русской православной церкви и администрацией Петербурга нет противоречий по вопросу владения государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор». Об этом сообщает Юрий Мудров, директор учреждения культуры.

"Вопрос сегодня не стоит. РПЦ в настоящий момент сняла все вопросы по этому поводу", - заявил директор.

Кроме того, Юрий поделился информацией о богослужении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Митрополит служит в соборе каждый месяц и всегда выражает благодарность за реставрационные работы и хорошее содержание Исаакиевского собора.

Напомним, ранее вопрос о передаче собора во владения РПЦ вызывало общественный резонанс. Исаакиевский собор по-прежнему остается собственностью Петербурга и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.