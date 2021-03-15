Чучело зимы в Петербурге подожгли танком Т-34

В Красносельском районе Санкт-Петербурга во время празднования масленицы произошло необычное событие. Чучело зимы подожгли при помощи советского среднего танка Т-34.

Кроме того, в сообществе «СТАЛЬНОЙ ДЕСАНТ. Милитари-парк» в социальной сети «ВКонтакте» появилось даже видео с поджогом чучела. Во время мероприятия все посетители смогли поучаствовать в сборке многих видов оружия, также пострелять из автоматов. Также петербуржцам предоставили право покататься на танке и бронетранспортере.

В воскресенье, 14 марта, танк Т-34 с нескольких метров выстрелил в чучело масленицы, после чего оно загорелось.