В Петербурге появился новый сервис «Карта вывесок»

В Санкт-Петербурге появился новый информационный сервис, который называется «Карта вывесок». Этим нововведением воспользовалось свыше 800 петербуржцев. Сервис запустили 10 дней назад на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Пресс-служба ведомства сообщает, что благодаря новому сервису, жители Северной столицы смогут найти полезную информацию о рекламе на фасадах города, а также узнать параметры вывесок и сроки действия разрешений.

Кроме того, этот сервис подойдет предпринимателям, которые хотят разместить рекламу, воспользовавшись данным сервисом.