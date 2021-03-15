В знак примирения в Кронштадте возведут памятник восстанию 1921 года

В понедельник в Кронштадте был заложен камень в честь открытия будущего памятника, который посвящен 100-летию восстания. Кронштадтское восстание 1921 года решили почтить памятником, примиряющим обе стороны конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Александра Беглова.

Камень будущего памятника был заложен 15 марта, в понедельник, у Морского Никольского собора. Инициатором установки памятника является военно-историческое сообщество. Глава Российского военно-исторического общества, Владимир Мединский, посетил мероприятие.

«Это будет монумент не только восставшим матросам, но и всем павшим с обеих сторон. В конце концов, это все были наши русские люди, у каждого была своя правда. Пусть этот памятник станет знаком примирения», - заявил Мединский.