Состав «Эпоха метро» теперь доступен в электронном виде

Тематический состав, приуроченный к 65-летюю петербургского метрополитена, функционирует с прошлой осени. Однако теперь его можно посетить, не выходя из дома, даже находясь в другом городе. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Всех, кто интересуется историей города и метрополитена в частности, приглашают в виртуальное путешествие по тематическому составу «Эпохи метро».

«С ноября 2020 года состав курсирует по линии 3, а теперь его интерьеры можно рассмотреть не выходя из дома», — отмечают в метрополитене.

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